Зеленский заявил, что уничтожено 50% энергетической инфраструктуры Украины
Зеленский заявил Байдену, что уничтожено 50% энергетической инфраструктуры Украины
Киев, 12 декабря, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Приблизительно 50% энергетической инфраструктуры Украины уничтожено ракетными ударами ВС РФ, заявил Владимир Зеленский, сообщается 12 декабря на сайте украинского президента.
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Владимир Зеленский
Об этом Зеленский заявил в ходе переговоров с американским президентом Джо Байденом. Он сказал, что Киеву нужна эффективная система ПВО «для защиты ещё работающих энергообъектов» — сейчас, зимой, это особенно важно.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 декабря, состоялись телефонные переговоры Зеленского и Байдена.