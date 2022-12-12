Киев, 12 декабря, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Приблизительно 50% энергетической инфраструктуры Украины уничтожено ракетными ударами ВС РФ, заявил Владимир Зеленский, сообщается 12 декабря на сайте украинского президента.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Об этом Зеленский заявил в ходе переговоров с американским президентом Джо Байденом. Он сказал, что Киеву нужна эффективная система ПВО «для защиты ещё работающих энергообъектов» — сейчас, зимой, это особенно важно.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 декабря, состоялись телефонные переговоры Зеленского и Байдена.