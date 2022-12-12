Донецк, 12 декабря, 2022, 11:20 — ИА Регнум. После изучения специалистами Донецкой Народной Республики (ДНР) трофейной техники боевиков ВСУ она используется против врага. Об этом 12 декабря заявил врио главы Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

Как отметил врио главы ДНР, вначале специалисты изучают попавшую к ним трофейную технику ВСУ.

«После того как она изучена, после того как даны рекомендации, выписаны инструкции, она задействуется по назначению: против нашего врага, против вооружённых формирований Украины, против наёмников», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, в данный момент режим Киева использует террористические методы ведения боевых действий, и это уже сложно скрыть от общественности стран Запада.