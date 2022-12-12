Донецк, 12 декабря, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин порекомендовал перевести максимально возможное число сотрудников организаций ДНР на дистанционный режим, сообщается в указе, опубликованном 12 декабря на официальном сайте врио главы ДНР.

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

«В связи с участившимися обстрелами населенных пунктов ДНР со стороны украинских вооруженных формирований в целях обеспечения безопасности граждан рекомендовать <…> незамедлительный перевод максимально возможного количества служащих и работников на дистанционный режим работы в соответствии с ТК РФ до особого распоряжения», — говорится в указе.

В последнее время обстрелы Донецкой Народной Республики со стороны вооруженный сил Украины участились. Отмечается, что киевские боевики в основном применяют артиллерию натовского калибра, а также реактивные системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS и БМ-21 «Град».

Ранее Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» заявил о взятии под контроль союзными силами около 70% территории города Марьинки в ДНР.