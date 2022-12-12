Стамбул, Турция, 12 декабря, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Россия ведёт предметное обсуждение с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по ситуации на Запорожской атомной электростанции. Об этом 12 декабря журналистам по итогам политических консультаций между РФ и Турцией, которые состоялись в Стамбуле, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Что касается Запорожской АЭС, которая находится на российской территории и под российским контролем, то, как известно, у нас поддерживаются очень тесные контакты с МАГАТЭ», ― отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что российская сторона «доверяет экспертизе и знаниям этой организации».

Вершинин указал на опасность безрассудных действий, которые предпринимал Киев, обстреливая ЗАЭС.

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«Идёт предметное обсуждение того, чтобы этот мирный объект ядерной энергетики не представлял угрозы из-за безрассудных действий украинской стороны для мирного населения не только региона, но и других областей», ― добавил замглавы МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил о положительной динамике, которая наметилась в переговорах с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по обеспечению безопасности вокруг Запорожской АЭС. В частности, речь идёт о решении вопроса о создании зоны безопасности вокруг станции.

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На прошлой неделе генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к прекращению обстрелов в районе Запорожской АЭС, а также выразил надежду, что защитная зона вокруг станции будет создана в ближайшее время. Он подчеркнул, что МАГАТЭ делает всё возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию на ЗАЭС.