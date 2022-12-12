Сватово, ЛНР, 12 декабря, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Газопровод среднего давления повреждён в городе Сватово (ЛНР) в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает 12 декабря Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Александр Погожев ИА REGNUM Сватово

Уточняется, что бандеровские боевики, обстреливая Сватово, применили артиллерию калибра 155 мм: выпущено четыре снаряда. В результате этого удара «разрушен жилой дом и повреждён газопровод среднего давления».

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Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле бандеровскими боевиками Сватово 11 декабря, ВСУ также применили артиллерию.