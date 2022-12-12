Вашингтон, 12 декабря, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Бывший посол ЕС в США Дэвид О’Салливэн может получить назначение на должность спецпосланника сообщества по санкциям, сообщает газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По данным источника, Еврокомиссия примет соответствующее решение во вторник, 13 декабря. Дэвид О’Салливэн может занять должность в январе 2023 года. Спецпосланник будет контролировать, в частности, соблюдение антироссийских санкций ЕС. Сообщается также, что особое внимание будет уделено Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), Турции, Сербии.

Напомним, в октябре 2022 года глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила намерение ЕС назначить посланника по санкциям. Сообщалось, что такого чиновника Брюссель будет отправлять в третьи страны, чтобы отразить позицию ЕС и продемонстрировать неприятие обхода санкций против России.