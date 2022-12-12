Москва, 12 декабря, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента ужесточить ко второму чтению наказание для иноагентов за нарушение ими действующих норм, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

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Комитет поддержал поправку, предполагающую объединение в одну статью всех административных составов для иностранных агентов. Из Уголовного кодекса убирается признак «злостности» при уклонении от обязанностей иноагента.

Согласно одобренным поправкам, уголовная ответственность будет наступать после того, как иноагент дважды за год был привлечен к административной ответственности, оштрафован по статье 19.34 КоАП. Уголовная ответственность предусматривает наказание до двух лет лишения свободы

Комитет Госдумы также поддержал поправку, ужесточающую ответственность для руководителей, учредителей и членов организаций-«иноагентов» за распространение материалов без указания этого статуса — с 5 тыс. рублей до 30 тыс. рублей.

Законопроект о наказании иноагентов за нарушения законодательства Госдума приняла в первом чтении 19 октября 2022 года. Согласно принятым в первом чтении поправкам в Уголовный кодекс, злостное уклонение иноагентов от исполнения предусмотренных законом обязанностей может повлечь уголовную ответственность с наказанием вплоть до двух лет лишения свободы.