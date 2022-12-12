Донецк, 12 декабря, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В данный момент режим Киева использует террористические методы ведения боевых действий, и это стало сложно скрыть от общественности стран Запада. Об этом 12 декабря заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как отметил врио главы ДНР, боевики ВСУ ведут обстрелы больниц, детских садов и жилых кварталов как в Донецке, так и в других населённых пунктах республики, и делают это и в дневное, и в ночное время.

«Очень сложно утаить, что киевский режим перешёл к абсолютно террористическим методам ведения войны. Это сложно стало скрывать от общественности, западной в частности», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что город Голая Пристань в Херсонской области был обстрелян вооружёнными формированиями бандеровцев.