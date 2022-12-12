Санкт-Петербург, 12 декабря, 2022, 11:37 — ИА Регнум. После уличного конфликта с участием музыканта и шоумена Станислава Барецкого полиция Петербурга возбудила уголовное дело о краже с причинением значительного ущерба. Задержанных по делу пока нет, сообщило 12 декабря «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

llamafloor из st. petersburg, russia Стас Барецкий

Как отмечало ИА REGNUM, в минувшие выходные около клуба на Московском проспекте на шоумена напал неизвестный, избил и похитил 120 тысяч рублей и мобильный телефон. У Барецкого медики зафиксировали ушибы лица, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, отпустив пострадавшего на амбулаторное лечение.

Сам Барецкий утверждает, что нападавших было пятеро, однако это противоречит записям с камер видеонаблюдения.