Балашиха, Московская область, 12 декабря, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту пожара в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе (Московская область), сообщили 12 декабря в пресс-службе СКР.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

«По факту пожара возбуждено уголовное дело, — сообщили в пресс-службе ведомства. — В настоящее время осуществляется ликвидация пожара, информация о пострадавших уточняется».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что утром 12 декабря в «Стройпарке» вспыхнул пожар, вероятно, на складе стройматериалов. По данным СКР, пожар начался у здания ТЦ, и уже потом огонь перекинулся на складские помещения.