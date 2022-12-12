Москва, 12 декабря, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Московский регион к середине недели ожидает сильное похолодание и возвращение зимних морозных температур. Об этом изданию ТАСС сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд 12 декабря.

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«В среду начинается понижение температуры — ночью и днем будет минус 3–5 градусов. В четверг (15 декабря) температура понизится еще заметнее, вернется зимний режим погоды», — говорится в сообщении.

Также глава Гидрометцентра добавил, что ночные температуры будут опускаться до 7–10 градусов ниже нуля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» заявили о наблюдении в двух населенных пунктах Якутии температуры воздуха ниже минус 57 градусов Цельсия.