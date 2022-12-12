Петрозаводск, 12 декабря, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда», общественные территории Карелии станут ещё красивее в 2022 году. В разных населенных пунктах (Сортавале, Надвоицах, Ильинском, Салми, Медвежьегорске, Петрозаводске, Калевале, Эссойле, Пяльме, Поросозере, Найстенъярви, Шуе, Матросах и прочих) в порядок привели более 75 общественных пространств.

ТГ- канал Артура Парфенчикова Петрозаводск

На улице Антонова в микрорайоне Ключевая Петрозаводска создали современную спортивную площадку. В 2022 году проект стал одним из победителей рейтингового голосования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На территории бывшего дворового стадиона установили турники, брусья и другие приспособления для занятий спортом. Как пояснил один из участников инициативной группы Роман Самуров, такое оборудование используют на чемпионатах Европы и мира по воркауту.

Также в Петрозаводске продолжают благоустраивать Березовую аллею. Это знаковое, центральное место в районе, востребованное у горожан для отдыха и прогулок. Там появились пешеходные дорожки, начали установку конструкций детского игрового городка. Кроме того, запланирована установка уличных тренажёров, а также — парковых качелей, скамеек и урн.

vk.com/aparfenchikov Октябрьский микрорайон в Петрозаводске

«Шикарно. Спасибо только можно сказать за эту заботу и красоту. Надо только все это благоустройство беречь», — сказала местная жительница Галина Васильевна, оценившая благоустройство аллеи.

Кроме того, в 2022 году благоустраивают сквер «Березка» возле дома № 40 по ул. Березовая аллея. Тут установили детскую площадку и спортплощадку с тренажерами. Обе площадки оборудованы резиновым покрытием, чтобы обеспечить безопасность. В сквере также замостили дорожки. В 2023 году, когда установится теплая погода, вокруг обустроят газоны и цветники.

Современная баскетбольная площадка появилась в селе Деревянное Прионежского района.

«Раньше в центре села был пустырь, теперь это сосредоточие нашей спортивной жизни. В выходные здесь просто яблоку негде упасть. За несколько лет благодаря разным программам нам удалось создать зоны для футбола, волейбола, поле для кюккя, недалеко установили площадку ГТО, воркаут тренажеры, обустроили пешеходную часть и сцену. Дети очень просили баскетбол, поэтому мы решили сделать и такую площадку», — пояснил глава местной администрации Андрей Романов.

Четвертый год в поселке Ляскеля Питкярантского района поэтапно приводят в порядок единственный парк. Говорят, что нет в Ляскеля ни одного человека, кто бы не хотел, чтобы парк приобрел былую красоту. Со временем он сильно зарос, теперь здесь проредили кусты и деревья, установили воркаут-площадку, скамейки, уложили тротуарную плитку, регулярно проводят субботники. В этом году решили создать зону для детей и установили игровой комплекс.

«Наш старый парк — это то немногое, что осталось в поселке еще с финских времен. За парком под руководством поссовета ухаживали, поддерживали порядок, сажали деревья (березовая аллея, которая идет вдоль реки, как раз высажена в эти годы), кустарники различные, было достаточно много цветов. Большая клумба, например, была около танцплощадки. Цветы были посажены в таких больших садовых вазонах, которые стояли по обе стороны центральных ворот парка», — поделилась горожанка Надежда Попова.

Завершены работы на двух объектах в Пудоже. В городе установили мемориальные плиты на площади Воинской Славы и продолжили благоустраивать аллею по ул. Ленина.

«Аллея находится в центре города, рядом детский сад, автовокзал, поэтому эта территория станет хорошим местом отдыха. В дальнейшем планируется продолжить здесь работы и заменить старый асфальт на тротуарную плитку», — отметила заместитель главы администрации Пудожского района Екатерина Вартиайнен.

Помимо общественных территорий в 2022 году в Карелии обновят 100 дворов. В целом с 2019 года по нацпроекту в республике благоустроены более 340 дворовых и свыше 235 общественных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из ключевых задач нацпроекта «Жильё и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Для того чтобы можно было оценить динамику изменений, сформирован особый показатель — индекс качества городской среды, который высчитывают на основании 36 индикаторов, включающих уровень благоустройства общественных территорий, доступность инфраструктуры в городе и многое другое. К 2030 году качество городской среды должно быть улучшено в 1,5 раза.