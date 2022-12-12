Ереван, 12 декабря, 2022, 11:00 — ИА Регнум. О своей поддержке идеи обсуждения ситуации на Южном Кавказе Арменией, Азербайджаном и Грузией заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он рассказал об этом 12 декабря во время начавшегося в Ереване IV глобального форума «Против преступления геноцида».

Primeminister.am Никол Пашинян

Как уточнил глава правительства Армении, ранее существовала идея обсуждения ситуации на Южном Кавказе Ереваном, Тбилиси и Баку.

«Я всегда ее поддерживал, но я предлагал очень важную, фундаментальную формулу: эта площадка в первую очередь должна быть использована для искоренения риторики вражды», — сказал он.

При этом Пашинян отметил, что, как он считает, лидерам Армении, Азербайджана и Грузии необходимо сделать официальное заявление о согласии к сотрудничеству для того, чтобы исключить враждебную риторику.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар заявил, что в Москве выразили готовность оказать содействие подготовке мирного договора между Баку и Ереваном.