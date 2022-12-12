Горловка, ДНР, 12 декабря, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Минувшей ночью из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадало здание школы. Об этом 12 декабря мэр города Иван Приходько написал в телеграм-канале.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

«По уточнённым данным, вследствие ночного обстрела посёлка шахты им. Гагарина (Никитовский район Горловки) со стороны украинских террористов повреждено здание школы № 48 по ул. Стожка, 53», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования киевского террористического режима дважды в ночь на 12 декабря обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Обстрелы Горловки были зафиксированы в 01:05 и в 01:40. В ходе них по городу было выпущено пять и четыре снаряда калибра 152 мм соответственно.