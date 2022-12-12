Брюссель, 12 декабря, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Девятый пакет антироссийских санкций пока странами ЕС не согласован, сообщил 12 декабря журналистам верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Жозеп Боррель

В преддверии переговоров в рамках Совета МИД стран ЕС, на котором будут обсуждаться вопросы санкций против России и тема Ирана, глава европейской дипломатии предупредил, что предстоит большая работа на этой встрече.

Пока договорённости по девятому пакету нет. По словам Борреля, Брюссель внёс предложение, министры же со своей стороны «должны его утвердить, но они имеют разные подходы».

«Мы рассчитывали, что он (девятый пакет — прим. ИА REGNUM) будет согласован, но пока это не так, — заявил Боррель. — Возможно, это произойдёт к концу дня, но пока остаётся ряд вопросов, которые нуждаются в согласовании».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны Евросоюза пока не могут договориться о заморозке активов сельхозкомпаний, подпадающих под санкции.