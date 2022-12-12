Москва, 12 декабря, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина с борта Международной космической станции (МКС) поздравили жителей РФ с Днём Конституции. Видеозапись их поздравления 12 декабря приводит пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

МКС

«Дорогие друзья! <…> С борта МКС поздравляем вас с одним из самых главных государственных праздников нашей страны — с Днём Конституции», — сказал Прокопьев.

Кроме того, космонавт Петелин, в свою очередь, отметил, что благодаря Конституции у всех граждан РФ есть равные права и свободы, и они также могут получать образование, трудиться и многое другое.

При этом космонавт Кикина уточнила, что Конституция — это основа существования России как государства, и в ней закреплены основные права и обязанности российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава NASA Билл Нельсон заявил, что украинский конфликт изменил многое, но сотрудничество с Россией на Международной космической станции (МКС) продолжается и остаётся на очень высоком профессиональном уровне.