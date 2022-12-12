Геническ, Херсонская область, 12 декабря, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Город Голая Пристань в Херсонской области был обстрелян вооружёнными формированиями бандеровцев. Об этом 12 декабря рассказал журналистам представитель оперативных служб региона.

Mil.gov.ua Обстрел

Как отметил представитель оперативных служб, боевики преступного режима Киева продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру региона из ствольной артиллерии.

«В 23:35 мск (11 декабря — прим. ред.) ВСУ выпустили по населенному пункту Голая Пристань восемь снарядов из орудий ствольной артиллерии», — сказал он.

Также представитель оперативных служб региона добавил, что в данный момент уточняется информация о жертвах и разрушениях в результате обстрела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования киевского террористического режима дважды в ночь на 12 декабря обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР).