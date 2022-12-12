Пушилин: Марьинка в ДНР уже на 70% под контролем ВС России
Пушилин назвал долю контролируемой ВС России территории Марьинки в ДНР
Донецк, 12 декабря, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Союзные силы взяли под контроль уже более двух третей территории города Марьинки в Донецкой Народной Республике. Об этом 12 декабря в эфире телеканала «Россия-24» заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
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«Марьинка где-то уже на порядка 70% находится под контролем наших подразделений», ― сказал он.
Пушилин отметил, что бои ведутся непосредственно внутри самой Марьинки, в зоне жилой застройки.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 декабря беспилотная разведка выявила передвижение подразделения ВСУ на фронте в районе Марьинки. По цели оперативно был нанесён удар реактивной артиллерией. В результате российские военные уничтожили группу укронацистов у Донецка.
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