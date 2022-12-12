Москва, 12 декабря, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Корректив требует заключённая в Стамбуле в июле зерновая сделка, сообщил 12 декабря журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Mid.ru Сергей Вершинин

Говоря о том, как реализуется зерновая сделка, Вершинин напомнил, что договорённость включает, во-первых, четырёхстороннее соглашение по вывозу зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору, и «эта часть выполняется неплохо».

При этом выясняется, что основные поставки зерна идут с Украины «не в самые беднейшие страны»: зерно получают вполне обеспеченные государства. Хотя сделка по зерну заключалась под лозунгом обеспечения продовольствием прежде всего беднейших стран Азии, Африки и Латинской Америки.

«Считаем, что необходимы коррективы, — сказал дипломат. — Ведь изначально цель усилий, которые прилагали и генсек ООН, и президент Турции, заключалась, повторю, в том, чтобы помочь наибеднейшим странам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Стамбуле прошли переговоры по зерновой сделке, в которых участвовал со стороны Турции Седат Онал — заместитель турецкого министра иностранных дел.