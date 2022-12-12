Балашиха, Московская область, 12 декабря, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В настоящее время площадь пожара в торговом центре (ТЦ) «Стройтракт» в подмосковной Балашихе выросла до 9 тыс. квадратных метров. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба МЧС России в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Площадь пожара увеличилась до 9000 кв. м. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в здании горящего склада находятся стройматериалы и легковоспламеняющаяся продукция.

При этом на выложенной ведомством видеозаписи видно, что кровля здания местами обрушилась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один человек пострадал в результате пожара в торговом центре (ТЦ) «Стройпарк» в Балашихе в Подмосковье.