Балашиха, Московская область, 12 декабря, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Балашихе 12 декабря 2022 года на территории торгового центра «Стройпарк», который был открыт в 2019 году, вспыхнул пожар. ИА REGNUM выяснило, кому может принадлежать здание.

hansbenn Пожар

По сообщению МЧС, утром 12 декабря 2022 года на пульт дежурного поступила информация о пожаре в нежилом здании в микрорайоне Саввино по улице Пригородная, 92 в Балашихе. На открытой площадке загорелся мусор на площади 200 кв. м, позднее площадь пожара увеличилась до 500 кв. м. Известно об одном пострадавшем.

В 2019 году подмосковные СМИ сообщали об открытии ТЦ «Стройпарк», площадь которого на тот момент составляла 17 тыс. кв. м. Застройщиком объекта выступало ООО «Кром-маркет».

Эта же компания в открытых источниках на сегодня является правообладателем изображения торгового знака «Стройпарк». В то же время у компании «Кром-маркет» был судебный спор с томским ООО «Строй парк», касающийся использования товарного знака. В открытых данных есть сведения, что ООО «Кром-маркет» обратилось с заявкой на регистрацию изображения товарного знака «Стройтракт». Последнее название носит и сайт ТЦ в Балашихе.

Напомним, ранее в Подмосковье выгорел торговый центр OBI, который до этого принадлежал немецкой одноимённой группе, но за последние месяцы дважды сменил собственников.