Вашингтон, 12 декабря, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Тяжёлые времена могут наступить для мировой экономики, заявил американский инвестор Джим Роджерс.

Gage Skidmore Джим Роджерс

«Следующие два или три года, возможно, станут худшими на моей жизни из-за чрезмерного объёма долгов», — рассказал эксперт в интервью РИА Новости.

Роджерс пояснил, что такая ситуация стала результатом множества накопленных с 2009 года «долговых обязательств по всему миру». Он прогнозирует «экономические проблемы» — такие, что можно говорить об «очень плохой» ситуации.

Напомним, в результате разразившегося в 2008 году мирового финансового кризиса в 2009 году мировой ВВП показал отрицательную динамику впервые со времён Второй мировой войны.