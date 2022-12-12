Луганск, 12 декабря, 2022, 10:20 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 70 боевиков киевского террористического режима. Об этом 12 декабря сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 70 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли пять бронетранспортёров, два танка, один беспилотник и 17 единиц специальной автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны киевских боевиков пострадали девять мирных жителей ДНР.