В ЛНР за сутки уничтожили до 70 боевиков ВСУ
В НМ ЛНР сообщили об уничтожении до 70 киевских боевиков за сутки
Луганск, 12 декабря, 2022, 10:20 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили до 70 боевиков киевского террористического режима. Об этом 12 декабря сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понёс большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 70 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своём телеграм-канале.
Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли пять бронетранспортёров, два танка, один беспилотник и 17 единиц специальной автомобильной техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны киевских боевиков пострадали девять мирных жителей ДНР.