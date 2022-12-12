Донецк, 12 декабря, 2022, 10:10 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны киевских боевиков пострадали десять мирных жителей ДНР. Об этом 12 декабря сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Татьяна Полоскова ИА REGNUM Донецк. Полиграфическая редакция

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«Общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооружённых киевских формирований ― прим. ИА REGNUM) за 11 декабря 2022 года составляет девять человека, в том числе дети 2011 и 2019 годов рождения», ― уточнили в представительстве.

Так, по последним данным СЦКК, мужчина был ранен по улице Артёма, 169, а на пересечении улиц Челюскинцев и Молодых Шахтёров ранения получила женщина 1980 года рождения. При этом информация о пострадавших продолжает поступать.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что 11 декабря пострадали двое детей. По его словам, ранения в ходе обстрела Киевского района города получили 11-летний мальчик и трёхлетняя девочка.