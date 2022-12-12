Балашиха, Московская область, 12 декабря, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате пожара в торговом центре (ТЦ) «Стройпарк» в Балашихе в Подмосковье. Об этом 12 декабря сообщили в экстренных службах.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«В результате пожара пострадал охранник торгового центра», — приводит слова представителя экстренных служб ТАСС.

Также указывается, что в администрации Балашихи уточнили, что все сотрудники торгового центра были оперативно эвакуированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пожар вспыхнул в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе.