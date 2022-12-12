При пожаре в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе пострадал один человек
В результате пожара в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе пострадал один человек
Балашиха, Московская область, 12 декабря, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате пожара в торговом центре (ТЦ) «Стройпарк» в Балашихе в Подмосковье. Об этом 12 декабря сообщили в экстренных службах.
[Иван Шилов ИА REGNUM]
Пожар
«В результате пожара пострадал охранник торгового центра», — приводит слова представителя экстренных служб ТАСС.
Также указывается, что в администрации Балашихи уточнили, что все сотрудники торгового центра были оперативно эвакуированы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пожар вспыхнул в торговом центре «Стройпарк» в Балашихе.