Санкт-Петербург, 12 декабря, 2022, 10:08 — ИА Регнум. С 12 декабря на маршруте между Витебским вокзалом Санкт-Петербурга и городом Павловском запущено тактовое движение пригородных электропоездов с минимальным интервалом в часы пик. Об этом сообщил на своей странице в соцсети губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Ufotki.ru Электричка

«Тактовое движение предполагает курсирование электричек с 10-минутным интервалом в утренние и вечерние часы пик», — пояснил градоначальник. «Тактовое движение позволит жителям отдаленных районов Петербурга быстрее добираться до работы или учебы в центре города», — добавил Беглов.

Отправление электричек из Павловска по утрам, с 7:00 до 10:00, будет происходить каждые 10 минут. Отправление с Витебского вокзала Петербурга по вечерам, с 17:00 до 19:00, также каждые 10 минут.

Чтобы обеспечить такой график, в дополнение к существующим электричкам на линию в сторону Павловска выйдут еще девять пригородных поездов — четыре утром и пять вечером, а также восемь поездов в обратном направлении: по четыре состава утром и вечером. В предпиковые и послепиковые часы поезда будут курсировать каждые 15 минут.

Время в пути между Петербургом и Павловском составит 32–38 минут, стоимость проезда — 55–57 рублей.

Как подчеркнул губернатор, запуск тактового движения электричек в направлении Павловска стал первым шагом на пути интеграции железной дороги в систему городского общественного транспорта.

«В наших планах введение единого тарифа для оплаты проезда на городском и пригородном железнодорожном пассажирском транспорте», — добавил Беглов.