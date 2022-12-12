В Одесской области аварийно отключают свет
Одесса, Украина, 12 декабря, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Экстренные и аварийные отключения света фиксируются на территории Одесской области, сообщает 12 декабря энергокомпания ДТЭК.
ИА REGNUM
Без света
По словам советника главы военной администрации региона Сергея Братчука, света нет в результате обстрелов, которые ведут ВС РФ в рамках спецоперации.
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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 декабря, жители Одессы заявили о наблюдающихся перебоях с водоснабжением.