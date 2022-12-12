Москва, 12 декабря, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Обозреватель американского издания 19FortyFive Роберт Фарли не совсем прав, когда говорит о том, что Россия и Запад ведут «титаническую битву за будущее финансовой системы мира», — на самом деле речь о лидерстве в завтрашней глобальной системе социальной иерархии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря заявил директор Института социально-экономических исследований финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Иван Шилов ИА REGNUM Запад против России

«На самом деле речь не о финансовой системе. Понятное дело, что финансовая система — это следствие общего расклада, — сказал Зубец. — Речь идет о лидерстве в завтрашней глобальной системе социальной иерархии. Кто будет лидером, а кто будет на вторых ролях. Кто будет на сцене, а кто в партере. И в данной ситуации Россия на роль глобального лидера не претендует. У нас нет таких возможностей. Но участвовать в концерте великих держав, которые определяют будущее глобального мира, Россия хочет и будет. Но понятно, что не на первых ролях. И я думаю, что в новом глобальном переустройстве, в новом глобальном мире лидера не будет вообще. Китай не сможет стать глобальным лидером ни сегодня, ни завтра, так как китайская цивилизация и китайская модель организации экономики весьма специфичны. То есть натянуть китайскую модель на глобальное мироустройство невозможно. Плюс к этому, скорее всего, устройство будет многополюсным. И быть среди тех, кто определяет правила для будущего мира, Россия хочет».

Как подчеркнул Зубец, совершенно очевидно, что Запад теряет свои преимущества.

«И если мы говорим о специальной военной операции на Украине, то для России не упасть — это значит победить. А Россия пока не упала, и есть ощущение, что у Запада нет ресурсов, чтобы уронить Россию. И это будет победа незападного мира, который поддерживает Россию. То есть Индия и Китай поддерживают Россию, не потому что они нас очень любят, а потому, что наша победа — это и их победа. И новая финансовая система будет выстраиваться вокруг пула региональных валют. Западная финансовая система перестанет доминировать — это понятно», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Фарли, Россия и Запад вступили в титаническую битву за будущее российской и всей мировой финансовой системы.