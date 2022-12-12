Пекин, 12 декабря, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Китайскую культуру нужно продвигать по всему миру, заявил 12 декабря председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает Синьхуа.

Си Цзиньпин

Лидер Китая, отреагировав на пополнение списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО новым разделом — традиционными для китайцев методами приготовления чая, сказал, что о превосходной традиционной культуре страны должен знать весь мир, продвижению китайской культуры нужно уделять внимание.

«Нужно постоянно укреплять сплочённость китайской нации и силу влияния китайской культуры», — сказал Си Цзиньпин.

Он призвал углублять взаимодействие между цивилизациями, существующими на земле, обмениваться достижениями, а также бережно относиться к нематериальному культурному наследию.

Напомним, китайская культура чая стала наследием ЮНЕСКО в начале декабря. К ней причислены традиции и технологии выращивания чая, а также сбора и обработки чайного листа. Включена в список и церемония чаепития.