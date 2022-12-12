Москва, 12 декабря, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» опасаются боевики вооружённых формирований киевского террористического режима. Об этом 12 декабря рассказал командир экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа (ЗВО) Вооружённых сил (ВС) РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM БМПТ «Терминатор»

«В один из последних выездов был бой, практически блиндаж противника был растоптан, противник бежал при виде «Терминатора». Для них это незнакомая машина и непонятная», — приводит его слова РИА Новости.

При этом российские военные положительно оценили работы инженеров и всех работавших над созданием «Терминатора», заявив о качественном и очень надёжном комплексе вооружения БМПТ, её высокой проходимости, лёгкости в управлении и способности выдерживать попадания вражеских боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись боевой работы российских самоходных артиллерийских установок (САУ) «Малка» калибра 203 мм в зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине обнародовало Минобороны России.