Кострома, 12 декабря, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» для людей с ограниченными возможностями здоровья создаётся безопасная и комфортная среда в городах. Для них оборудуют заниженные бордюры, удобные съезды, пандусы и тактильную плитку у пешеходных переходов. Качество выполнения работ на таких объектах контролируют не только дорожники, но и общественники, в том числе маломобильные граждане. Они также участвуют в совместных выездах на участки, делятся предложениями и замечаниями. Это помогает специалистам оценить, насколько место стало удобнее для беспрепятственного передвижения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид

Всего в 2022 году мероприятия по обустройству доступной среды проходят более чем на 700 объектах.

Например, в Костромской области уже привели в порядок более 20 километров тротуаров. Наибольшее количество работ развернуто в Костроме, Нерехте и Судиславле. В 2022 году подрядчики устанавливали там бортовой камень, укладывали новое покрытие и тактильную плитку для маломобильных граждан.

В Севастополе выполнили ремонт на 83 объектах протяженностью 89,3 км. В том числеы завершили работы по капитальному ремонту на ул. Горпищенко. Это четыре километра дороги, включая обустройство троллейбусного кольца и тротуаров по всей улице. Везде оборудовали удобные спуски для маломобильных групп, уложили тактильную плитку.

На Кабардинской улице в городе Нальчике уложили более 17 тыс. кв. м тротуарной плитки. В строительстве использовали тактильные плиты, которые упрощают маршрут людям с ограниченными возможностями здоровья.

Осенью 2022 года в Чите состоялась приемка улицы Баргузинской. На участке от ул. Амурской до ул. Бабушкина приведено в нормативное состояние 915 метров улицы. Сделан основной ход, съезды, примыкания, тротуары, пешеходные дорожки, парковки, автобусная остановка, заменен бортовой камень, нанесена разметка, установлены ограждения для безопасности пешеходов. Чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя комфортнее, уложена тактильная плитка.

В Ижевске адаптировали улицу Новую. Помимо укладки нового покрытия и ремонта тротуаров, здесь занизили и частично заменили бордюры.

«В начале нашей совместной работы на многих съездах с тротуаров на проезжую часть были и завышения в плане угла подъема, и бордюрные камни были слишком высоко подняты. Приходилось на практике показывать, что это не соответствует требованиям доступной среды, что людям на инвалидных колясках такие препятствия преодолевать сложно или просто невозможно. Сегодня ни к одному объекту нацпроекта, где проводится ремонт пешеходных дорожек, у нас претензий нет. Все делается так, как нужно, уже на автомате. Мы рады тому, что у нас грамотно налажен диалог со всеми участниками работ по нацпроекту в нашем регионе», — отметил председатель удмуртской региональной общественной организации «Благо» Сергей Меркурьев.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Безопасные качественные дороги» заботится о комфортном передвижении на дорогах России.