Москва, 12 декабря, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Уже в 2023 году в России могут вернуться в оборот пяти- и десятирублёвые банкноты. Об этом 12 декабря рассказал генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Как отметил в интервью «Известиям» глава Гознака, на данный момент контракт 2022 года с российским Центробанком является уже фактически исполненным и в данный момент обсуждается контракт на 2023 год.

При этом он уточнил, что говорить на тему того, ведётся ли в настоящее время печать банкнот достоинством в пять и десять рублей, не принято.

«Есть разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение в соответствии с потребностями рынка, банков, ретейла. Но я могу предположить, что в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объёме», — сказал Трачук.

Также глава Гознака добавил, что наиболее сложным оказалось возобновление выпуска пятирублевой банкноты, так как её печатали только один раз — в 1997 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября Центральный банк России выпустил в обращение памятные монеты, посвящённые первому выпуску легендарного киноальманаха «Весёлая карусель №1» из серии «Российская (советская) мультипликация».