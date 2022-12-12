Санкт-Петербург, 12 декабря, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В петербургском международном аэропорту «Пулково» из-за сложных погодных условий возникли задержки с прилётом и вылетом ряда авиарейсов, но в целом воздушная гавань, несмотря на метель и сильный ветер, работает в штатном режиме.

Pulkovoairport.ru Аэропорт «Пулково»

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, на прилёт задерживается по разным причинам около 20 рейсов. Среди этих причин могут быть в том числе погодные условия в аэропортах вылета. При этом за последний час в Петербург благополучно прибыли три самолёта — из Череповца, Норильска и Архангельска.

На вылет по разным причинам задерживается порядка 12 рейсов, в то же время за последний час отправлены четыре рейса, а сейчас идёт посадка на самолет в Калининград.

Как пояснили в пресс-службе «Пулково», решение о посадке в сложных метеоусловиях принимают сами командиры воздушных судов в зависимости от своих метеоминимумов.

Напомним, в Петербурге порывы ветра из-за циклона «Биргит» уже достигают до 12–15 м/с, на акватории Невской губы и Финского залива — до 15–20 м/с. Ветер сопровождается сильным снегопадом и метелью.