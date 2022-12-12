Москва, 12 декабря, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Госдума на заседании 13 декабря рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о статусе русского языка, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Обложка словаря русского языка

Закрепляется положение о необходимости соблюдения норм современного русского литературного языка при использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации. Под такими нормами понимается совокупность языковых средств и правила их использования. Эти нормы предлагается зафиксировать в словарях, грамматиках и справочниках.

Определять порядок формирования и требования к составлению таких нормативных словарей будет правительство России на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку.

Законопроект закрепляет обязанность органов государственной власти страны обеспечивать защиту и поддержку государственного языка Российской Федерации, а также право граждан на пользование государственным языком Российской Федерации.

Поправки дополняют действующее законодательство полномочиями по обеспечению лингвистической экспертизы (редакторской проработки) текстов проектов нормативных правовых актов — для приведения их в соответствие с нормами современного русского языка.

Также закрепляются гарантии свободного доступа граждан Российской Федерации к изучению русского языка, созданию условий для изучения русского языка иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории государства и за его пределами, а также по осуществлению поддержки соотечественников в получении и распространении информации, пользовании информацией на русском языке на территориях государств проживания соотечественников.

Одновременно с этим закрепляется возможность создания цифровых информационных ресурсов, содержащих нормы современного русского литературного языка.

Комитет Госдумы по культуре намерен доработать законопроект ко второму чтению. Так, парламентарии считают возможным определить сферы с обязательным применением русского языка как государственного языка со строгим соблюдением языковых норм в соответствии с нормативными словарями, справочниками и грамматиками и сферы, имеющие специфические особенности использования (применения) русского языка, например в быту.

Также ко второму чтению комитет планирует урегулировать использование иностранных слов и выражений («англицизмов») в коммерческом обозначении и в иной предназначенной для потребителей информации (об изготовителе (исполнителе, продавце), о режиме работы, о реализуемых товарах (работах, услугах), об особых условиях приобретения (стимулирующих мероприятиях, акционных предложениях, скидках, распродажах, льготах и иных средствах доведения информации до сведения потребителей). Депутаты планируют «обеспечить размещение и распространение такой информации на русском языке».

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Отметим, что на рассмотрении Госдумы также находится законопроект, предложенный сенаторами от Крыма Ольгой Ковитиди и Сергеем Цековым, документом предлагается установить запрет на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы, за исключением указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию.