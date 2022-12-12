Вашингтон, 12 декабря, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В настоящее время США ведут подготовку к полномасштабной войне с Россией. Такое мнение 12 декабря высказала в своём материале обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

David B. Gleason Пентагон

Как отметила обозреватель, ранее американское издание Foreign Policy сообщило о недовольстве председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли слишком большими поставками оружия Киеву со стороны американского Конгресса из-за опасений того, что так Вашингтон потратит все свои запасы для выполнения оперативных планов (OPLAN) Пентагона.

При этом уточняется, что такие планы американского минобороны предполагают военную агрессию практически во всех точках планеты, и один из них говорит о полномасштабной войне НАТО с Россией. Для этого плана имеются конкретные нормативы хранения техники, ракет и боеприпасов, однако из-за поставок Киеву американские склады опустошаются, и Пентагон не успевает их пополнять.

Также указывается, что в Конгрессе говорят о том, что такие запасы необходимы ведущему военные действия с Россией Киеву, а в минобороны США считают, что киевский режим слишком быстро расходует посылаемое ему оружие, в то время как украинская сторона жалуется на нехватку вооружений при отсутствии у неё каких-либо ощутимых военных успехов.

При этом добавляется, что в результате этого оперативный план по войне НАТО с Россией становится из способа получения Пентагоном от Конгресса США увеличенных расходов на оборонную сферу «совершенно реальным планом совершенно реальной большой войны».

«Именно поэтому официальные лица в Пентагоне всячески открещиваются от этой темы — пока они не готовы играть в открытую, пока НАТО и США, по версии Вашингтона, с Россией не воюют. Но в кулуарах, как мы видим, тема масштабного противостояния с нашей страной прорабатывается очень активно. Под неё выбиваются деньги — только что принятый оборонный бюджет США составляет почти 860 миллиардов долларов, и большая часть посвящена как раз «сдерживанию России», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель The Wall Street Journal Дэниел Майклс подсчитал объёмы финансирования, выделенного Вашингтоном на поддержку Киева, и подчеркнул, что расходы на помощь ВСУ растут.