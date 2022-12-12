Санкт-Петербург, 12 декабря, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Загруженность дорог Петербурга, в том числе скоростных магистралей, утром в понедельник, 12 декабря, достигла 9 баллов. Такое случилось впервые в этом зимнем сезоне. Причиной стали метель и штормовой ветер, которые принёс в регион средиземноморский циклон «Биргит» (Birgit).

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка в Петербурге

К девяти часам утра движение автотранспорта оказалось затруднено на всех дорогах, ведущих к центру города, на подъезде ко всем мостам через рукава Невы, а также на скоростных магистралях КАД и ЗСД. Сервис «Яндекс. Карты» фиксирует множество ДТП, которые закупоривают дорожный трафик.

Ранее Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что 12 декабря в городе ожидается снег, местами сильный. Ветер усилится до 20 м/с, в прибрежных районах — до 23 м/с, что уже соответствует параметрам шторма. По прогнозу синоптиков, за сутки может выпасть до 10–15 см осадков.