Москва, 12 декабря, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы российских самоходных артиллерийских установок (САУ) «Малка» калибра 203 мм в зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине обнародовало 12 декабря Минобороны России.

Боевая работа расчетов самоходных артиллерийских установок 2С7М «Малка». Министерство обороны России

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как САУ «Малка» выдвигается на ударную позицию и её расчёт развертывает её для стрельбы, а затем заряжает и производит огонь осколочно-фугасными снарядами по заданной цели.

Также после этого самоходная гаубица покидает эту позицию, чтобы избежать ответного огня. При этом уточняется, что ранее расчёты САУ «Малка» российской группировки «Отважные» были пополнены добровольцами и призванными на военную службу в рамках частичной мобилизации.

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«Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность применения САУ «Малка» за счёт мобильности и огневой мощи», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что дополнительные силы были переброшены ВСУ под город Сватово в ЛНР.