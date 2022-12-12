Дженин, Палестина, 12 декабря, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Жительница Палестины 16 лет погибла в городе Дженин на Западном берегу Иордана, сообщает 12 декабря Wafa.

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По данным палестинских медиков, девушка получила огнестрельное ранение. Её ранили в ночь на 12 декабря.

Уточняется, что стреляли в девушку израильские военные, проводившие рейд в Дженине. Жительница города находилась в момент облавы на крыше своего дома. Нашли тело после того, как израильтяне ушли из города.