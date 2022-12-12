Вашингтон, 12 декабря, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский с помощью проведённых им в течение одного вечера переговоров с лидерами нескольких стран Запада активизировал дипломатическую «суматоху» вокруг конфликта на территории Украины. Об этом 12 декабря сообщает агентство Reuters.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

Отмечается, что 11 декабря глава режима Киева провёл переговоры с президентом США Джо Байденом, а также с президентами Турции и Франции Реждепом Тайипом Эрдоганом и Эммануэлем Макроном.

«Тем самым Зеленский активизировал дипломатическую активность вокруг конфликта Украины с Россией», — говорится в материале и добавляется, что такого рода активные переговоры в течение одного дня, по мнению агентства, не являются обычным явлением.

При этом указывается, что сам глава киевского режима заявил, что «постоянно ведёт работу с партнерами» по конфликту на Украине. Кроме того, Зеленский уточнил, что Киев ждёт «важных итогов» международных мероприятий, посвящённых конфликту на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в телефонном разговоре с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который состоялся 12 декабря, президент США Джо Байден заявил о приоритетном для Вашингтона направлении на Украине.