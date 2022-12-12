Сватово, ЛНР, 12 декабря, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Дополнительные силы переброшены ВСУ под город Сватово в ЛНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Александр Погожев ИА REGNUM Сватово

«В районе населённого пункта Стельмаховка, что северо-западнее Сватово, выявлена дополнительная переброска сил и средств противника», — рассказал Марочко в интервью ТАСС.

По словам Марочко, ВСУ усилили свои позиции в этом районе на фоне успехов российских войск.

Напомним, накануне, 11 декабря, ВСУ обстреляли Сватово, применив артиллерию калибра 155 мм.

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