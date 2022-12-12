Москва, 12 декабря, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Вооружённые формирования преступного режима Киева взорвали железнодорожный мост на трассе М-03 в северном направлении от оккупированного ими Артёмовска в Донецкой Народной Республике (ДНР), пытаясь сдержать продвижение российских войск. Об этом 11 декабря сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

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«Бои у Артёмовска: ВСУ взорвали железнодорожный мост на трассе М-03 к северу от города, пытаясь замедлить наступление российских войск», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации телеграм-канала, в данный момент трасса на временно захваченный формированиями ВСУ город Славянск перекрыта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Украины сообщили, когда ВСУ намерены наступать: необходимо, чтобы замёрз грунт.