Дебальцево, ДНР, 12 декабря, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Главой администрации города Дебальцево (ДНР) назначен Сергей Желновач, сообщается 12 декабря на сайте главы республики. Указ о его назначении подписал 12 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин.

Александр Погожев ИА REGNUM Дебальцево

Ранее Желновач занимал пост первого замглавы администрации города Шахтёрска (ДНР).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 декабря, стало известно об отставке Игоря Захаревича с поста главы администрации Дебальцево. По словам Пушилина, решение об отставке было принято на фоне многочисленных жалоб жителей города.