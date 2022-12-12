Астана, 12 декабря, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В ноябре текущего года уровень инфляции в Казахстане составил 19,6% в годовом выражении, что является историческим максимум за последние 14 лет. Об этом 12 декабря заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства.

Инфляция

«За 11 месяцев текущего года рост экономики замедлился с 4,6% до 2,7%. Инфляция достигла исторических максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%», — сказал он.

Также президент Казахстана отметил, что это обстоятельство наиболее негативным образом отражается на уровне жизни и доходах населения республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России и Казахстану пора отказываться от использования доллара и евро в финансовых расчетах.