Москва, 12 декабря, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы полностью отклонил притязания Министерства обороны России к ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК). Истец требовал взыскать с ответчика 544 750 965,12 рубля. Дело в ходе слушаний закрыли от общественности, обосновав наличием в документах материалов ограниченного доступа. Решение суда может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В карточке дела появилась запись судьи Махалкина — «в иске отказать полностью».

«Судебный акт принят в закрытом судебном заседании», — уточняется в результативной части решения.

Также 9 декабря 2022 года министерство потребовало взыскать с ОАК 880 260 901,83 рубля, но дело пока не принято судом.

Напомним, ОАК является исполнителем госконтрактов для нужд Воздушно-космических сил России. Ранее компания из дивизиона ОАК передала Министерству обороны России новую партию многофункциональных истребителей Су-35С.