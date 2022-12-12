Киев, 12 декабря, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В минобороны Украины сообщили, когда ВСУ намерены наступать: необходимо, чтобы замёрз грунт, сообщает 12 декабря телеграм-канал «Политика страны».

President.gov.ua Министр обороны Украины Алексей Резников

Как рассказал министр обороны киевского режима Алексей Резников на встрече с шведским коллегой Полом Йонсоном, нынешнее «уменьшение активности» ВСУ «имеет место из-за погодных условий», но это явление временное.

«Поэтому, используя момент, когда почва станет более твёрдой, я убеждён, что мы будем продолжать наши контратаки, кампанию по освобождению наших территорий», — заявил Резников.

По словам главы украинского минобороны, Киев рассчитывает на «освобождение всех временно оккупированных территорий Украины до состояния на 1991 год, когда были международно признаны границы Украины».