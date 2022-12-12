Вашингтон, 12 декабря, 2022, 08:21 — ИА Регнум. «Титаническую битву» за будущее мировой системы финансов начала Россия со странами Запада. Такое мнение 11 декабря высказал обозреватель Роберт Фарли в своей статье для американского издания 19FortyFive.

Mil.ru Упорная борьба

Как отметил автор материала, США, Евросоюз, Великобритания и Япония после начала специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине запустили кампанию против России, которая выразилась в «санкциях такого масштаба, которых ранее не было в мировой финансовой истории».

При этом Фарли напомнил, что Запад фактически заморозил $300 млрд зарубежных российских валютных резервов, однако Москва с помощью санкций смогла пользоваться этими замороженными активами для выплаты процентов по суверенному долгу, что позволило ей избежать дефолта.

Также обозреватель уточнил, что ряд крупных банков из РФ был отключён от международной платежной системы SWIFT, однако российское правительство сделало шаги для защиты и укрепления национальной валюты, потребовав платить за свои энергоресурсы в рублях.

Кроме того, автор указал, что теперь ЕС не покупает российскую нефть, а страны Запада в целом ввели ограничение цен на неё в размере $60 за баррель, на что заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что Москва не станет принимать такие решения западных стран, даже если это приведёт к сокращению нефтедобычи.

«Россия и Запад вступили в титаническую битву за будущее российской и всей мировой финансовой системы», — заключил в своём материале Фарли.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман заявил на форуме в Эр-Рияде, что от установления потолка цен на российскую нефть нет ощутимых результатов.