Донецк, 12 декабря, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима дважды в ночь на 12 декабря обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 декабря сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрелы Горловки со стороны киевских нацистов были зафиксированы в 01:05 (совпадает с мск) и в 01:40 и в ходе них по городу было выпущено пять и четыре снаряда калибра 152 мм соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин написал, что в результате обстрела киевскими нацистами Киевского района Донецка были повреждены два многоквартирных дома.