Москва, 12 декабря, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Раненых бойцов с передовой и пилотов, воздушные суда которых потерпели крушение, спасает специальное подразделение армии РФ. О том, как выполняется эта работа, рассказал РИА Новости начальник поисково-спасательной службы бригады армейской авиации ВКС России.

Вертолёт

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Вертолёт подразделения всегда находится в готовности к вылету, отметил он. Спасательная бригада сопровождает авиацию на вылетах. Кроме того, в её функции входит доставка раненых. Условия, в которых выполняются эти задачи, максимально опасные, так как часто вылеты осуществляются на поле боя.

«Кружим в зоне и ждём, когда, не дай бог, что-то случится. Мы по первому «свистку» летим, забираем летчиков — и на базу. Ещё, помимо этого, мы летали на эвакуацию просто раненых бойцов, ССО-шников и так далее. Летим, забираем, привозим», — пояснил начальник службы.

Он назвал работу службы «ежедневной боевой» и добавил, что её деятельность заметна только тогда, когда что-то случится.

«Мы в день делаем по пять вылетов, не куда-то, а туда именно, где «жарко». Где каждый день тебя могут сбить», — также сказал командир подразделения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ показало работу тактического ракетного комплекса «Искандер». Отправлять в цель установка может в том числе баллистические ракеты, с момента получения задачи до пуска проходит несколько минут.