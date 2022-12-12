Военнослужащий РФ рассказал о работе поисково-спасательного подразделения
О поисках и эвакуации сбитых пилотов рассказал военный спасательной группы армии РФ
Москва, 12 декабря, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Раненых бойцов с передовой и пилотов, воздушные суда которых потерпели крушение, спасает специальное подразделение армии РФ. О том, как выполняется эта работа, рассказал РИА Новости начальник поисково-спасательной службы бригады армейской авиации ВКС России.
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Вертолёт подразделения всегда находится в готовности к вылету, отметил он. Спасательная бригада сопровождает авиацию на вылетах. Кроме того, в её функции входит доставка раненых. Условия, в которых выполняются эти задачи, максимально опасные, так как часто вылеты осуществляются на поле боя.
Он назвал работу службы «ежедневной боевой» и добавил, что её деятельность заметна только тогда, когда что-то случится.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ показало работу тактического ракетного комплекса «Искандер». Отправлять в цель установка может в том числе баллистические ракеты, с момента получения задачи до пуска проходит несколько минут.