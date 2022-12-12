Вашингтон, 12 декабря, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Стоимость доллара растёт к мировым валютам в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

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Курс доллара к мировым валютам 12 декабря показал подъём. Рынки ждут решения ФРС по ставке, а также статистику по инфляции в стране на неделе.

По состоянию на 7:38 мск курс евро к доллару снижался до 1,0518 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,053 доллара. Курс доллара к иене рос до 136,89 иены со 136,56 иены. Индекс доллара поднимался на 0,33%, до 105,15 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, вероятное замедление повышения процентной ставки Федеральной резервной системы США стало причиной ослабления доллара в ноябре.