Сахалинская область, 12 декабря, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Производительность труда» сахалинский завод по переработке рыбы ООО «Невод» приступил к внедрению технологий бережливого производства, сообщает Региональный центр компетенций (РКЦ) Сахалинской области.

Цитата сайта fish. gov.ru Снимок экрана 2022-12-12 в 11.46.02

Завод расположен в с. Неводское, на территории опережающего развития «Южная». Строительство велось с 2018 по 2020 год, инвестиции компании в проект составили 360 млн рублей. Ввод предприятия в строй позволил создать около 150 рабочих мест. Предприятие площадью три тысячи квадратных метров построено c учетом сейсмических особенностей региона. Его проектная мощность составляет более 25 тонн продукции в сутки, или до восьми тысяч тонн в год. Компания выпускает стейки, филе, фарш и иную продукцию из трески, камбалы, наваги и палтуса, которая реализуется как на Дальнем Востоке, так и в регионы Сибири, Урала, Центрального и Южного федеральных округов. Отходы основного производства идут на рыбную муку: мощности завода позволяют перерабатывать до 10 тонн рыбных отходов в сутки. Рыбная мука экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

На первом этапе реализации проекта на предприятии создана рабочая группа, в которую входят руководство компании, начальники отделов и сотрудники. Основная цель программы — устранить потери на производстве, создать участок-образец, сократить время протекания процессов. Каждый сотрудник задействован в определенной фазе проекта, и от этих людей будет зависеть успешное выполнение всей программы.

«Основная задача национального проекта — повышение производительности труда, а это невозможно без оптимизации производственных и офисных процессов, трансформации производственной культуры и вовлечения всех сотрудников предприятия в процесс. Мы научим сотрудников компании находить и устранять потери в своей работе, покажем, как сократить время, затраченное на тот или иной вид работ, как увеличить выработку за счет потенциала работников», — рассказала руководитель проектов РЦК Екатерина Жигуренко.

Вступить в национальный проект и повысить производительность труда могут предприятия из пяти отраслей: обрабатывающая промышленность, транспорт, сельское хозяйство, строительство и торговля. При этом их выручка должна быть не менее 400 млн рублей в год. Есть и другие критерии участия в программе.

«Технологии бережливого производства — это набор инструментов, позволяющий диагностировать текущее состояние предприятий и разработать меры по улучшению производительности. Например, через систему организации и рационализации рабочего места 5С. Наведение порядка на рабочих местах дает возможность исключить лишние операции — такие как поиск необходимых деталей, инструмента и исправление повреждений. Основная суть проекта заключается в обучении сотрудников предприятия применять на практике инструменты бережливого производства для поиска скрытых резервов и их эффективного использования при минимуме затрат», — пояснил старший руководитель проекта ФЦК Сергей Сосинович.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Производительность труда» компании — участники проекта получают экспертную поддержку Федерального и региональных центров компетенций для совершенствования управления, производства, логистики и сбыта своей продукции. На каждом предприятии создается производственный поток-образец и формируется команда из сотрудников для внедрения изменений и последующей самостоятельной работы.

Инструментам бережливого производства будут обучены 79,5 тыс. сотрудников компаний. Главная задача — помочь предприятию начать работать без простоев и потерь, сделать работу более комфортной и эффективной, без ненужных усилий и действий.